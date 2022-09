Die Stimmung an der Gottfried-von-Spitzenberg-Schule in Kuchen ist angespannt. Das wurde am Montag im Gemeinderat deutlich, als Schulleiterin Daniela Häberle dem Gremium im Musikraum der Grundschule die aktuelle Entwicklung schilderte. Wegen der prekären Personalsituation an den Schulen im gesamte...