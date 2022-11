Der Beschuldigte soll an einer chronischen paranoiden Schizophrenie leiden, berichtet Alexander Spengler, Pressesprecher am Landgericht Ulm. Der 40-Jährige lebte in einer Wohnung mit seinem Vater in Geislingen. Er habe gedacht, dass sein Vater ein Dämon sei, der ihn nicht in Ruhe lasse. Aus diesem Grund habe er seinen Vater mit einem Küchenmesser angegriffen und auf ihn eingestochen. Schon zuvor hatte der 40-Jährige wohl zu einem Tennisschläger gegriffen und damit mehrere Male auf den Kopf des Vaters eingeschlagen haben.

Weiter teilt Spengler mit, dass sich der Geschädigte zur Wehr setzte und es ihm gelungen sei, aus der Wohnung ins Treppenhaus zu gelangen. Sein Sohn soll ihm dorthin gefolgt sein und versucht haben, den Vater die Treppe herunterzustoßen. Nachdem mehrere Nachbarn hinzugekommen seien, habe der 40-Jährige schließlich von seinem Vater abgelassen.

Oberflächliche Schnittverletzungen erlitten

Der Geschädigte soll eine Nasenbeinfraktur, Risswunden auf der Stirn und im Gesicht, Prellungen des Schädels, der Schulter, der Unterarme, einer Hand und des Thorax erlitten haben. Zudem sei ein Finger gebrochen. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann durch die Messerangriffe lediglich oberflächliche Schnittwunden erlitten.

Weiter geht aus der Pressemitteilung hervor, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Beschuldigte wegen seiner Erkrankung allgemeingefährlich sei. Sie beantragte deswegen, den 40-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Dort befindet sich der Angeklagte derzeit auch.

Drei Verhandlungstermine

Wie Alexander Spengler, Pressesprecher des Landgerichts mitteilt, beginnt das Verfahren vor der dritten Großen Strafkammer am morgigen Donnerstag um 8.30 Uhr. Angesetzt sind drei Verhandlungstermine, die folgenden sind am 22. November und 8. Dezember.

Zu allen Terminen ist zudem ein psychiatrischer Sachverständiger geladen.