Viel ist dem Geislinger Publikum in diesem Kulturherbst wieder geboten worden. Gerade hat Claus Bisle die Gäste einer Matinee mit Opernszenen in die Welt der Komponisten eingeführt, schon steht er wieder in der Stadtbücherei. Am Freitagabend rückte er die komponierenden Frauen in den Vordergrund...