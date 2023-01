Der große Bär sitzt in seinem Zuber und badet. Schaum – aus Watte – quillt heraus. Als er die Seife in die Hand nimmt, flutscht sie ihm aus der Hand. Wie Filmmusik begleitet ein Gitarrenton den Fall der Seife nach unten. Die mehr als 60 Kinder im Zuschauerraum der Rätsche, die am Montagvormit...