Das noch grüne Getreide auf den Waldhof-Ackerflächen wiegt sanft im Wind, die Vögel zwitschern, ab und an wird das Idyll von dem Lärm eines heranbrausenden Autos unterbrochen. Annemarie Schneider von der Bürgerinitiative Waldhof spaziert an den Feldern entlang, berichtet mit fundierten Fakten und Leidenschaft zugleich über die Schönheit des Geländes. „Was hier oben alles zerstört wird, das muss man sich wirklich geben“, sagt die pensionierte Lehrerin.

Die Rede ist vom geplanten KSK-Absetzungsgelände auf dem Waldhof (wir berichteten). Annemarie Schneider beschäftigt sich seit über einem Jahr mit dem Waldhof-Gelände. Sie ist eine der Gründerinnen der Bürgerinitiative gegen das KSK-Gelände. Ausschlaggebend waren ihre zwei Esel, die sie vor Fluglärm schützen wollte. Jetzt geht es ihr um das schöne Stück Natur, das sie nicht bebaut haben will: „Es ist ein Paradies für Archäologen.“

Reste aus Römerzeit

Tatsächlich teilt das Landesdenkmalamt (LDA) auf Presseanfrage mit, dass „zahlreiche archäologische Kulturdenkmale“ sowie „archäologische Prüffälle“ vom geplanten KSK-Absetzgelände betroffen wären.

Das Amt zählt folgende Kulturdenkmale auf: eine römische Zivilsiedlung und vorgeschichtliche Siedlungsspuren, vorgeschichtliche, jungsteinzeitliche und römische Siedlungsfunde, eine römische Straße, eine spätbronzezeitliche (urnenfelderzeitliche) Siedlung, ein Bestattungsplatz und bronzezeitliche Siedlungsreste.

Diese offizielle Auskunft der Behörde ergänzt Schneider: „Auf dem Waldhof kreuzen sich zwei Römerstraßen, genau da, wo die Landebahn jetzt entlang laufen soll.“ Sie hat eine Karte dabei, auf der die Funde mit Textmarker markiert sind. Pink markiert bedeutet Funde aus der Römerzeit, grün aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit.

Die Karte ist vor allem pink. „Der Waldhof war wegen der extrem guten Böden schon immer besiedelt“, sagt Schneider. Es fänden sich dort auch ein römisches Kartell aus der Zeit 74 bis 90 nach Christus, ein römischer Garnisonsplatz mit Straßennetz, vier Eisenhüttungsplätze und vieles mehr. Laut Schneider sehen Archäologen das Kastell Häsenbühl in Zusammenhang mit dem nicht weit entfernten Limes, der seit 2005 Unesco-Weltkulturerbe ist.

Diese archäologischen Funde würden dem KSK-Gelände zum Opfer fallen. Dabei besteht auch nach Aussagen des Landesdenkmalamtes aus wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse an ihnen, gemäß §2 des Denkmalschutzgesetzes: „Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.“

Deshalb hat das Amt bereits im März 2022 auf die zahlreichen archäologischen Kulturdenkmale hingewiesen und in einer Stellungnahme an das Regierungspräsidium Tübingen seine Bedenken gegen die Überplanung des Areals angemeldet. Bodendenkmale seien an Ort und Stelle („in situ“) im Boden zu erhalten. Sollte durch ein Bauvorhaben das Kulturdenkmal zerstört werden, müssen eine fachgerechte Ausgrabung insbesondere die Dokumentation sicherstellen.

Falls „die Entscheidung zu Gunsten der Planung und damit zu Ungunsten der Kulturdenkmale“ ausfalle, seien diese „auf Kosten des Vorhabenträgers fachgerecht“ zu dokumentieren und auszugraben. Das sei wiederum mit erheblichen finanziellem und zeitlichem Aufwand verbunden. Wie hoch genau solche Kosten und die Dauer einzuschätzen sind, wollte die Behörde auf Nachfrage nicht preisgeben. Zum einen könne man bei dem Kostenaspekt aus Datenschutzgründen keine Angaben machen, bei der Dauer hinge das vom Einzelfall und verschiedenen Details ab. Außerdem sei noch nicht klar, ob die Planungen umgesetzt werden. Vorhabenträger und damit Kostenträger ist letzten Endes das Land Baden-Württemberg.

Wer ist zuständig?

Viel Behördendeutsch, das bei der Frage nach Zuständigkeit nicht richtig Auskunft gibt. Wer entscheidet denn nun letzten Endes, ob die Kulturdenkmale erhalten bleiben? Und falls dem so wäre: Ist das KSK-Gelände damit vom Tisch?

Das Landesdenkmalamt betont, als Träger öffentlicher Belange vom Regierungspräsidium Tübingen beteiligt worden zu sein. Es sei nicht die verfahrensführende Behörde, sondern eine Fachbehörde, die eine fachliche Stellungnahme abgibt. Im Rahmen einer „Interessenabwägung“ könne die Genehmigungsbehörde von dieser Stellungnahme abweichen.

Das Staatsministerium bleibt bei dieser Frage ebenfalls vage: „Die Entscheidung zum Umgang mit betroffenen Schutzgütern, auch mit Kulturdenkmalen, wird im weiteren Verfahren getroffen, steht also noch nicht.“ Davon abhängig konkretisiere sich dann auch die Zuständigkeit für die „Berücksichtigung der Belange“. Sie werde jedoch nicht beim Staatsministerium liegen, da dieses „keinerlei Zuständigkeit in Bezug auf den Denkmalschutz“ habe, so eine Sprecherin des Ministeriums. Sie verweist wiederum auf das Luftfahramt der Bundeswehr, das zuständig für eine „luftverkehrsrechtliche Genehmigung“ sei.

Das Luftfahramt der Bundeswehr teilt auf Presseanfrage wiederum mit, dass es nicht selbst Gutachten in Auftrag gibt. Zuständiger Vorhabenträger ist in dem Fall das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Dieses prüfe momentan alle Belange. In dessen Auftrag stellt dann das Land Baden-Württemberg durch die Oberfinanzdirektion in Karlsruhe den Antrag. Ein zeitlicher Rahmen sei noch nicht abzusehen, erfahrungsgemäß sei aber ein Zeitraum von etwa einem Jahr anzusetzen ab Eingang der Unterlagen. Bisher seien dem Luftfahramt jedoch noch keine Unterlagen zugegangen, so der Sprecher der Bundeswehr. Viele bürokratische Stellen sind also an dem Prozess beteiligt, um letzten Endes zu entscheiden, ob und wann der Waldhof zum KSK-Gelände wird.

Auf dem Waldhof bleibt Annemarie Schneider immer wieder stehen, und sie zeigt auf die Weite der unbebauten Fläche: „Es gibt hier viel zu entdecken.“ Und damit meint sie nicht nur die ökologische Vielfalt.