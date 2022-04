Im August 2025 geht Stadtkirchen-Pfarrer Dietrich Crüsemann in den Ruhestand. Darauf bereitet sich der demnächst 63-Jährige auf außergewöhnliche Weise vor: Er studiert ab dem 1. Mai drei Monate lang in München an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).

Die Auszeit nennt sich Kontaktsemeste...