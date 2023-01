Stefanie Maurer macht sich Sorgen um die Sicherheit der Kita-Kinder in Türkheim. Die Kleinen queren jeden Tag die Durchgangsstraße des Ortes, um in den Kindergarten zu kommen, so die Mutter. Dabei habe der Verkehr zuletzt deutlich zugenommen. Deshalb hat Maurer kurzentschlossen Unterschriften gesa...