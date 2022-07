„Wenn man ein Traditionsfest kaputt machen will, muss man es genau so machen“, sagte CDU-Stadtrat Ulrich Volk am Mittwoch im Verwaltungsausschuss des Geislinger Gemeinderats. Ihm sei zugetragen worden, dass am Abend des Kinderfestes keine Luftballons mehr in den Geislinger Abendhimmel aufsteigen...