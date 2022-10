Ein unbekannter Dieb hat am Dienstagabend, dem 11.10.22, beim TV Deggingen Beute gemacht.

In Umkleide der Siegmund-Sporthalle geschlichen

Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr muss sich der Dieb in die Umkleide der Siegmund-Sporthalle an der Jahnstraße geschlichen haben, teilt die Polizei. Dort fand der Täter in einer Jackentasche einen Geldbeutel und nahm ihn mit. Die Polizei aus Deggingen ermittelt jetzt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (07334) 92 49 90.

Die Polizei rät:

Zu Freizeit, Sport und Spiel Wertsachen, Schmuck, Schecks oder größere Geldbeträge gar nicht erst mitnehmen. „Unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schließfächer oder Garderobenschränke nutzen. Schlüssel dazu am Körper tragen“, steht im Bericht der Polizei. Verdächtige Personen in Umkleideräumen sollten angesprochen und die Aufsicht darauf hingewiesen werden. Auch Umkleidekabinen sollten abgeschlossen werden. Mehr Tipps unter www.polizei-beratung.de.