Etwa 9,5 Millionen Euro für den Verkauf von 47 Grundstücken: So viel Geld will die Gemeinde Deggingen durch den Grundstücksverkauf im Baugebiet Birkhof einnehmen. Mit dem Erlös will die Gemeinde die Verschuldung begrenzen und wichtige Vorhaben finanzieren. Die Gemeinderäte haben nun die Preise ...