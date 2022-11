Die klassische Kreidet­afel gehört in der Hohensteinschule in Gingen seit Kurzem der Vergangenheit an. Durch neue Whiteboards hält die Digitalisierung immer weiter Einzug in die Klassen eins bis vier. Mit neun der digitalen, interaktiven Tafeln wurden die acht Klassenzimmer und der Musiksaal im J...