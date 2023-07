Die Polizei zieht ein weitgehend positives Fazit nach dem Geislinger Stadtfestwochenende. Das berichtet das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung. Doch nicht alle der tausenden Hockbesucher verhielten sich vorschriftsmäßig.

So geht die Polizei gegen Störer vor

Die Polizei registrierte vereinzelt alkoholbedingte Ordnungsstörungen und Streitereien, heißt es in der Mitteilung. In diesen Fällen trat die Polizei den Störern „durch konsequentes Einschreiten und Erteilen von Platzverweisen wirkungsvoll entgegen“. Dabei habe sich die Sperrzeit um 2 Uhr bewährt, so der Bericht der Polizei.

Die Polizei registrierte am Geislinger Stadtfestwochenende insgesamt acht Straftaten. Diebstahlsdelikte, Beleidigungen, Körperverletzungen und Widerstände gegen Polizisten gehörten dazu. In drei Fällen wurden Besucherinnen unsittlich berührt. In der Nähe des Festgeländes nahm die Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr den Geruch von Cannabis wahr und entdeckte sechs junge Männer. Bei der Kontrolle konnte bei einer Person einige Gramm Haschisch und eine geringe Menge Kokain beschlagnahmt werden.

Die Stimmung kippt teils nach Mitternacht

Nach Mitternacht kippte laut Bericht vereinzelt die Stimmung. Kurz nach 1 Uhr kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung mehreren Beteiligten in der Hauptstraße. Die Einsatzkräfte konnten diese allerdings frühzeitig unterbinden. Der Hauptaggressor, ein 39-Jähriger, wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Er versuchte sich, den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Drei Besucher auf der Wache

Insgesamt drei Personen nahm die Polizei wegen ihres Verhaltens mit zur Dienststelle. Weiterhin führte die Polizei Jugendschutzkontrollen durch. Über 90 Jugendliche kontrollierte die Polizei. Verstöße stellten die Polizisten nicht fest.

Wie die Polizei berichtet, setzte sie und die Geislinger Stadtverwaltung nach den Erfahrungen der Vergangenheit auf ein bewährtes Sicherheitskonzept. Unterstützung erhielt die Geislinger Polizei von ihren Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz sowie umliegenden Revieren.