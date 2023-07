Ob Besuch auf dem Hock, dem Tag der Jugend oder dem Kinderfest: Die Vorfreude auf die Stadtfesttage nimmt zu. Sie beginnen am Freitag, 21. Juli, mit dem zweittägigen Hock, danach folgen am Sonntag, 23. Juli, der Tag der Jugend sowie am Montag, 24. Juli, das Kinderfest.

„Ab heute wird im Hockgebiet aufgebaut und Feststimmung kann aufkommen“, sagt Hans-Friedrich Kumpf vom Hockverein auf Nachfrage der GZ. Schon seit November vergangenen Jahres sei man mit der Planung beschäftigt gewesen. Der Hock wird zum 49. Mal gefeiert „mit viel Musik, Unterhaltung und kulinarischen Genüssen“, verspricht Kumpf. Los geht es mit dem traditionellen Fassanstich um 18 Uhr und mit dem Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Geislingen. Gefeiert wird in der Fußgängerzone, im Gerberviertel, am Schlossplatz und in der Weinecke beim Antica Roma.

Unterschiedliche Musikstile

„Wir haben uns bemüht, dass Musikprogramm so zu gestalten, dass für jeden etwas dabei ist“, hebt Kumpf hervor. Er meint damit Auftritte der Musikschule und Partymusik in der Fußgängerzone sowie auf dem Schlossplatz Hip Hop, Rockmusik, Heavy Metal und Popmusik.

Der Tag der Jugend am Sonntag startet mit dem Flohmarkt ab 6 Uhr morgens. Offiziell eröffnet wird der Sonntag mit Oberbürgermeister Frank Dehmer um 12.15 Uhr, schon eine Dreiviertelstunde früher spielt die Stadtkapelle Geislingen. Anschließend folgen Auftritte des Tanzstudios Brush um 13.30 Uhr, der Little Dancers des TV Eybach um 14.10 Uhr, der Dance Factory vom SV Lonsee um 14.30 Uhr, den Nachwuchs-Rappern Snamkia LVDS um 15.10 Uhr und schließlich um 15.50 Uhr Tanzen statt Gewalt, der Tanzgruppe von Jorge Gonzales.

Abendprogramm startet am Tag der Jugend um 17 Uhr

Das Abendprogramm beginnt um 17 Uhr mit Musik von Beyond the Last Coast, gefolgt von der Band Raum 27 um 18.15 Uhr und um 20 Uhr der Sängerin Mola. Es geht weiter mit Hip Hop von Sänger Middlez um 21.40 Uhr. DJ Fabian Köhler beendet den Tag der Jugend mit seinem Auftritt um 22.45 Uhr.

Kinderfest am Montag

Am Montag folgt der Geislinger „Nationalfeiertag“: Das Kinderfest beginnt mit dem traditionellen Festzug um 8.40 Uhr. Die Gruppen, die mitlaufen, unter anderem Schulen, die HfWU, Lokalpolitiker und Vereine, stellen sich ab 8.15 Uhr auf. Anschließend beginnen um 10.30 Uhr die Frühschoppenkonzerte auf den beiden Festplätzen im Stadtpark in der Oberen Stadt sowie beim Festplatz unter den Linden in Altenstadt. In Altenstadt geht es um 14 Uhr weiter mit Nick Magic, dem Zauberer in der TVA-Halle, auf dem Festplatz Geislingen gibt es von 14 bis 16 Uhr die Spielstraße mit einem Malwettbewerb für Kinder. Für die Stäffelespredigt von 18.30 Uhr bis 19 Uhr ist der Treffpunkt in Geislingen der Kirchplatz bei der Stadtkirche; in Altenstadt ist der Treffpunkt im Hof der Lindenschule, die Predigt dort geht ebenfalls von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. In Altenstadt ist von 19.30 Uhr bis 23 Uhr die Stadtkapelle Geislingen aktiv, in Geislingen von 18.45 Uhr bis 22.30 Uhr Streetlife mit Akustik und Rock angesagt.