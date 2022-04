Seit russische Kräfte vor wenigen Wochen das Nachbarland Ukraine angegriffen haben, sind tausende Menschen geflüchtet. Auch in der Region kommen regelmäßig Ukrainer an, die auf Sicherheit hoffen. Dementsprechend ist genügend Wohnraum für Geflüchtete notwendig, aber eine Aufnahme in der eigene...