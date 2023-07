Der Göppinger Kreistag entscheidet bei Sitzung am Freitag (14.7.2023) um 15 Uhr im Landratsamt Göppingen über die Zukunft der Notfallversorgung am Standort Geislingen. Die Göppinger Kreisverwaltung will die 24/7-Notfallversorgung schließen und durch eine Allgemeinärztliche Notfallklinik ersetz...