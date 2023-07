Für Bürgerinnen und Bürger im Raum Geislingen ist bislang klar: In Notfällen geht es in die Notfallaufnahme der Geislinger Helfenstein-Klinik. Doch ab kommenden Jahr ist das Krankenhaus Geschichte – wie es dann mit der Notfallversorgung weitergeht, steht am Freitag (14.7.2023) im Göppinger Kr...