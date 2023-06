Maleen Zimmerer (Name von der Redaktion geändert) fühlt sich in der Helfenstein Klinik wegen ihres Blindenhunds diskriminiert. Wie die Frau der GZ berichtet, habe sie deshalb nun einen Anwalt beauftragt, sich um einen Fall kümmern. Was aus ihrer Sicht vorgefallen ist? Als Zimmerer Ende Februar we...