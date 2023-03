Der Umbau der Hauptstraße ist noch in vollem Gange, da wird Böhmenkirch ein weiteres Mal zur Großbaustelle: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Tiefbauarbeiten für den endgültigen Ausbau des Breitbandnetzes in der Gesamtgemeinde vergeben: Für 5 267 866 Euro wird die Firma H...