Die schwarzen Cherry-Tomaten sind ein Hingucker – und das sowohl am Strauch als auch einzeln: Am Strauch sind die Früchtchen je nach Reifegrad grün, violett, rot und schließlich schwarz. So wie die farblichen Übergänge dazwischen. Wie sie richtig ­heißen, weiß Monika ­Schürle gar nicht. ...