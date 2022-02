Der Geislinger Gemeinderat votierte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Anhebung der Bahnsteige am Geislinger Bahnhof. Die Stadtverwaltung soll 470 000 Euro der Kosten von insgesamt 7,7 Millionen Euro zahlen. Den Rest leisten Land und Bahn, so sieht es der Deal vor, der nach einem Tref...