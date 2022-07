Noch liegt das EVF-Gelände an der Heidenheimer Straße in Geislingen brach. Aber ab Anfang 2023 will der Hospizverein dort mit dem Bau ­eines Geislinger Hospiz-Neubaus loslegen. Sein Ziel: Fertigstellung möglichst Anfang 2025. © Foto: Markus Sontheimer