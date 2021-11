Am Dienstagabend haben 15 Jugendliche in Mühlhausen das Gespräch mit Bürgermeister Bernd Schaefer gesucht. Der hatte zu einem Austausch in den Bürgersaal eingeladen, um sich deren Gedanken zu einem Jugendtreff im Ort anzuhören. Regelmäßig wenden sich junge Menschen deswegen an ihn und den Gem...