Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18 Uhr in das Kuchener Freibad eingebrochen. Das berichtet das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung. Der Dieb schlug demnach die Scheibe am Kassenhäuschen ein. Aus einer Kasse entnahm der Einbrecher geringe Mengen an Münzgeld.

So hoch ist der Sachschaden

Doch damit war der Unbekannte wohl nicht zufrieden. Er ging weiter zum Kiosk und gelangte durch Aufdrücken des gekippten Fensters ins Innere. Da der Einbrecher dort nichts Brauchbares vorfand, flüchtete er. Das Polizeirevier Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Einbruchsserie in Geislingen

Es ist nicht der Einbruch im September im Raum Geislingen. Allein in Geislingen sind der GZ seit Beginn des Monats inzwischen neun Einbrüche oder Einbruchsversuche bei Gewerbetreibenden bekannt. Wie hoch die tatsächliche Zahl liegt, konnte die Polizei zuletzt nicht sagen.