Es gibt in jedem Leben Augenblicke, in denen wir an uns glauben müssen. Auch der ehemalige Skispringer Martin Schmitt musste einige Täler überwinden.“ Mit diesen Worten begrüßte Geschäftsführer Thomas Keppler rund 50 Kela-­Mitarbeiter in Böhmenkirch. In Kooperation mit der Partner­kranke...