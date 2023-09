Ein 33-jähriger Bistro-Besucher hat sich am Samstagmorgen (09.09.2023) gegen 0.15 Uhr in der Wiesensteiger Hauptstraße eine Rangelei mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei ein Beamter leicht verletzt. Doch wie ist es zu der nächtlichen Rangelei gekommen?

So kam es zur Rangelei

Laut den Beamten wurden sie zum Bistro in der Hauptstraße gerufen, weil dort ein Gast Stress gemacht haben soll. Beim Eintreffen der Streifen hatte der Unruhestifter die Gaststätte bereits verlassen, doch die Polizei kontrollierte den 33-Jährigen. Da er keine Ausweispapiere vorweisen konnte, zog sich die Kontrolle in die Länge. Außerdem mussten die Beamten den genauen Sachverhalt in der Gaststätte ermitteln. Das dauerte dem 33-Jährigen offensichtlich zu lange und er erklärte laut Polizei die Kontrolle für beendet – woraufhin ihn die Polizisten am Weggehen hinderten. Dabei entstand eine Rangelei, an deren Ende die Ordnungshüter den Mann überwältigten und fesselten.