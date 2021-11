Es war gegen 2.45 Uhr als ein Zeuge in der Nacht auf Dienstag ein lautes Geräusch in der Oberen Stadt hörte. Kurz darauf sah er, wie in einem Lokal in der Straße „Lange Gasse“ ein Feuer ausgebrochen war – das kurz darauf auch von selbst wieder erlosch. So schildert es die Polizei in einer P...