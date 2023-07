Ein Wanderer ist am Dienstagmittag, 04.07.2023, am Knoll-Denkmal bei Amstetten von der Bergwacht Geislingen-Wiesensteig gerettet worden. Der 84-Jährige ist der Bergwacht zufolge in dem Gelände gestürzt und zunächst nicht mehr hochgekommen. Daraufhin alarmierte er die Polizei.