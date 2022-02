Zwischen Reichenbach im Täle und Schlat geriet am Samstagnachmittag eine Böschung von etwa 40 Metern Länge und zweieinhalb Metern Breite in Brand. Laut Gerhard Aßfalg, Kommandant der Degginger Wehr, hatte es „sehr gequalmt“, doch es seien keine großen Flammen entstanden. „Das war keine we...