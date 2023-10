Die Polizei hat am Donnerstag, 12.10.2023, drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren im Raum Geislingen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, handelt es sich dabei um Tatverdächtige der jüngsten Einbrüche in der Fünftälerstadt. Erst in der Nacht auf...