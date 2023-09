In der Nacht auf Dienstag (19.9.) ist erneut ein Dieb in ein Geislinger Geschäft eingebrochen – dieses Mal in eine Werkstatt in der Stuttgarter Straße. Damit sind der GZ nun insgesamt sechs Einbrüche sowie zwei Einbruchsversuche seit Anfang September in Geislingen bekannt. Damit versuchten Dieb...