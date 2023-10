Nach mindestens 17 Einbrüchen bei Gewerbetreibende im September in Geislingen geht die Serie im Oktober weiter. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, brachen Unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (6.10.) in einen Gastronomiebetrieb in der Geislinger Schlachthofstraße – also d...