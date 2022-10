In der Scheune der Familie Schnarrenberger in Gingen stehen auf einem Tisch Schuhkarton-große Päckchen in glitzerndes und weihnachtliches Geschenkpapier gehüllt. „Eine Frau hat gleich sechs Stück abgegeben“, freut sich Michaela Schnarrenberger, die eifrig Klebeband an den Paketen anbringt.

Di...