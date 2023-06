101 558 Euro. So viel kostet das schnelle Internet für einen Großteil der Geislinger Schulen – per Richtfunk. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat entschieden, den Auftrag für die Lieferung und Montage an die Firma CBL GmbH in Münster zu vergeben. Obwohl der Beschluss einstimmig aus...