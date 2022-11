Zwei Ladendiebe haben sich am Donnerstag in einem Supermarkt an der Hindenburgstraße in Gingen bedient, wurden aber von zwei Frauen verfolgt. Trotz des couragierten Einsatzes konnten die Männer fliehen. Nun laufen die Ermittlungen gegen die beiden Männer, wobei einem nicht nur Diebstahl vorgeworf...