In Böhmenkirch ist es vergangene Woche zu einem Diebstahl gekommen, wie er nicht alltäglich geschieht: Ein neues Auto wurde von einem Autohaus gestohlen. Von Donnerstag, 23. März, auf Freitag, 24. März, gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Buchenstraße, teilt die Polizei mit. Dort stand ein neuer Ford Tourneo. Dabei handelte es sich um ein zugelassenes Neufahrzeug mit dem Kennzeichen D-ZM2345. Am nächsten Tag wurde das Fehlen des Autos festgestellt.

Besteht ein Zusammenhang zu einem Fall in Göppingen?