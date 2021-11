Wir brauchen Ihre Hilfe, hier gibt es ganz viele Verletzte.“ Mit diesem Hilferuf an die Rettungsleitstelle ist die gruppenübergreifende Übung des DRK Ortsverein Geislingen-Oberes Filstal in der Kaufmännischen Schule in Geislingen mitten im Gange. Sebastian Grothe, Bereitschaftsleiter des Ortsve...