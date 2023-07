Es vergingen beinahe zwei Stunden, in denen rund 30 Fahrgäste in einem Zug ausharren mussten, der am Samstag auf der Geislinger Steige stehengeblieben war . In einem Abteil des Go-Ahead-Zuges war dabei die Klimaanlage ausgefallen, weswegen die Fahrgäste nach einem Ratschlag des Lokführers in ein a...