Die Polizei hat am Mittwoch, 26.5.2023, mit einem Großaufgebot ein ehemaliges Fabrikgelände des Automobilzulieferers Odelo in Geislingen durchsucht. Das teilen der GZ Augenzeugen mit. Demnach waren rund 20 Kripobeamte im Einsatz. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun in einer gemeinsamen Pressemi...