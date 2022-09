Ein Anruf im Italien-Urlaub hat alles verändert. Sükrü Kanat, Besitzer des neuen „Café Sternplatz“ in der Stuttgarter Straße in Geislingen, brach seinen Ferien-Aufenthalt im August ab und reiste zurück in die Fünftälerstadt. Der Grund: Der bisherige Mieter von Kanats Geschäftsraum am St...