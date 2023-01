Es klafft weiterhin ein großes Loch in der Außenmauer der Helfenstein-Ruine in Geislingen. Wie berichtet, war dort am ersten Weihnachtsfeiertag ein Teilstück herausgebrochen und auf den darunterliegenden Fußweg gestürzt . Verletzt wurde niemand. „Eine Sanierung der Wand wird vor März/April ni...