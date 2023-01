Herbert Juhn kann entspannt auf die Bürgermeisterwahl in Bad Ditzenbach am Sonntag, 5. Februar, blicken: Bis zum Bewerbungsschluss am Mittwochabend ist keine weitere gültige Bewerbung eingegangen. Hauptamtsleiterin Anja Rosenberger fand um 18 Uhr einen leeren Briefkasten vor.

Zwar hatte eine weiter...