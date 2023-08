Bereits mehr als sechseinhalb Jahre ist es her, dass das Wohnhaus neben der Feuerwehr in Aufhausen gebrannt hat. Doch seither ist an der dortigen nicht viel passiert. Die Passanten an der Durchgangsstraße sehen eine Ruine – die Polizei ging 2017 von einem Schaden von 200 000 Euro aus. Vielen Be...