Schon lange gab es in Geislingen keinen Brand mehr in diesem Umfang. So beurteilte Jörg Wagner, Kommandant der Geislinger Feuerwehr, die Situation am Dienstag, nachdem er den Wohnhausbrand in der Wilhelmstraße zusammen mit seiner Truppe gelöscht hatte. Noch am Dienstag war klar, dass die drei Bew...