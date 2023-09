Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist es in der Nacht auf Freitag, den 15.09.2023, in Geislingen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus aus und richtete großen Schaden an. Was genau ist passiert und gibt es Verletzte?

Um kurz nach Mitternacht ging der Alarm ein: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Geislingen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, quoll bereits starker Rauch aus der betroffenen Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Matratze in Brand.

Ein Verletzter und 30.000 Euro Schaden bei Brand in Geislingen

Ein 22-Jähriger musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen laut Polizei rund 30.000 Euro.

Polizei ermittelt zu Brand in Geislingen – Fahrlässige Brandstiftung?

Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Wie ein Polizeisprecher des zuständigen Reviers in Ulm mitteilte, laufen dazu Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.