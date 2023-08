Ein Motor eines VW-Golfs hat am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Geislinger Straße in Amstetten Feuer gefangen. Wie Daniel Rinklin, Kommandant der örtlichen Feuerwehr, berichtet, war die 20-jährige Fahrerin auf der Kreisstraße von Amstetten-Bahnhof nach Amstetten-Dorf unterwegs, als ihr Fahrzeug p...