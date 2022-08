„Jetzt haben es ein paar ältere Anwohner geschafft, dass der Bolzplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof nur noch öffnen darf, wenn jemand vom Jugendhaus da ist, um aufzuschließen“, empört sich eine Userin in einem Beitrag in einer Geislinger Facebook-Gruppe, der inzwischen 94 Kommentare hat. In...