Mit dem Neubau der Bodelschwingh-Schule am Geislinger Zillerstall geht es erst 2025 los. Dennoch nimmt er bereits einen Großteil der Zeit von Nicole Ostertag in Beschlag, weil die Schulleiterin mit in die Landkreis-Planungen für die Schule involviert ist. „Ich finde es schön, dass wir als zukü...