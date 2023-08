Normalerweise werden Baugesuche vom Böhmenkircher Gemeinderat im Minutentakt abgehakt. Anders in der jüngsten Sitzung: Da wurde fast eine Stunde lang heiß diskutiert. Mit dem Ergebnis, dass der Bauherr samt Ehefrau am Ende wutentbrannt und schimpfend aus dem Sitzungssaal stürmte. Hintergrund: In...