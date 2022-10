Es seien gute Nachrichten für die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer am Geislinger Bahnhof, schreibt die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi in einer Pressemitteilung. Grund für ihre Freude ist, dass die Deutsche Bahn in dieser Woche (10. bis 16. Oktober) die defekten Aufzüge am Bahnhof reparieren will.

Wasser läuft in Aufzugsschächte

Wie berichtet, sind die Aufzüge seit Anfang September außer Betrieb. Wegen eines Unwetters war die Unterführung vollgelaufen. Eine Bahnsprecherin hatte der GZ berichtet, dass das Wasser auch in die Aufzugsschächte gelaufen sei. Damals versicherte man der GZ, dass man mit Nachdruck arbeite, dass man aber auf eine zeitnahe Lieferung der Ersatzteile angewiesen sei.

Razavi betont: „Das wird höchste Zeit“

„Das wird höchste Zeit“, findet die CDU-Politikerin. Dass die Aufzüge nach einem Unwetter im Frühsommer und Wasser in der Unterführung lange ausgefallen waren, habe für viel Frust gesorgt. „Deshalb habe ich bei der Bahn nachgehakt und bin erleichtert, dass es nun vorwärtsgeht“, so Razavi.

Künftig besser vor Starkregen geschützt

In der Presssemitteilung informiert die Politikerin, dass die neuen Aufzüge so installiert seien, dass ihnen auch Starkregen künftig nichts mehr anhaben könne. Die Bahn gehe der genauen Ursache des Defekts nach und wolle diese dauerhaft beheben, damit es künftig keine längeren Ausfälle dieser Art mehr geben wird, hebt Razavi in ihrer Mitteilung hervor.