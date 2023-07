Wer sich an heißen Tagen im kühlen Nass erfrischen will hat im Kreis Göppingen viele Freibäder zur Auswahl. Aber auch zahlreiche Badeseen sind mit dem Auto in unter einer Stunde zu erreichen.

Welche Badeseen gibt es in der Nähe von Geislingen und Göppingen? Wir haben euch eine Übersicht zusammengestellt, welche Seen ihr in bis zu etwa einer Stunde mit dem Auto (gemessen ab Geislingen, bei normaler Verkehrslage) erreichen könnt.

Diese Badeseen gibt es in der Nähe von Geislingen und Göppingen

Übersicht über Seen im Raum Ulm und Neu-Ulm

Ulm und Neu-Ulm sind recht schnell zu erreichen. Hier gibt’s die Auch viele Seen im Raumundsind recht schnell zu erreichen. Hier gibt’s die Übersicht

Wasserqualität der Seen und Gewässer

Seen und Gewässer in Baden-Württemberg in der heißen Jahreszeit zur Abkühlung dienen. Denn nahezu alle Badegewässer im Lande weisen eine „hervorragende Wasserqualität“ auf, Ohne Bedenken können die meistenin Baden-Württemberg in der heißen Jahreszeit zur Abkühlung dienen. Denn nahezu alle Badegewässer im Lande weisen eine „hervorragende Wasserqualität“ auf, wie das Gesundheitsministerium zum Start der Badesaison 2023 mitteilte.

Das sind die Ergebnisse zu den Seen in der Region: